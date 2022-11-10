Самара, 10 ноября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. О важности работы сотрудников внутренних дел (ОВД) напомнил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Соответствующее обращение самарского губернатора к полицейским по случаю дня сотрудника органов внутренних дел России опубликовано 10 ноября на сайте областного правительства.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО В Петербурге участковый спас тонувшую туристку.

Глава региона напомнил, что защита безопасности и прав людей, обеспечение общественного порядка является ответственной, нужной и очень непростой работой.

«От решительных и профессиональных действий сотрудников внутренних дел во многом зависит спокойствие жителей нашего региона. Именно вы, подчас рискуя своей жизнью, с честью и достоинством несете службу, оставаясь верными своему долгу и Родине», — говорится в обращении.

Он напомнил, что многие из сотрудников ОВД побывали в дальних командировках, в «горячих точках», где с честью защищали интересы России, проявляя самоотверженность, мужество, инициативу и товарищескую взаимовыручку.

Азаров поблагодарил правоохранителей за добросовестную и честную службу.

«Ваш высочайший профессионализм, выдержка, умение действовать смело и точно в самых сложных ситуациях, верность традициям преданного служения Отечеству, заложенным ветеранами органов внутренних дел, вызывают заслуженное уважение наших земляков», — отметил он.

Глава региона пожелал стражам порядка успехов в службе и в начинаниях на благо России, крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия.