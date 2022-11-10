Петропавловск-Камчатский, 10 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Сразу несколько уголовных дел возбудили на Камчатке против бухгалтера муниципального предприятия, оказывающего коммунальные услуги населению в Усть-Камчатском районе. Женщину подозревают в краже в особо крупном размере, сообщили в краевом СУ СКР.

Prokuror-kaluga.ru Бухгалтер

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Подозреваемая, используя своё служебное положение, дважды присвоила себе деньги предприятия в сумме более 310 тыс. рублей. Также она переводила себе на счет под видом заработной платы крупные суммы денег. Всего ей удалось таким образом похитить свыше 4,7 млн рублей.

Расследование уголовных дел продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении директора ООО «Белогорскремстройсервис», допустившего работы на песчаном карьере с нарушением требований охраны труда.