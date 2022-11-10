Тяньцзинь, Китай, , 10:16 — REGNUM Европейский авиастроительный концерн Airbus приступил к производству самолетов A321 на своей линии окончательной сборки в Азии (FALA) в городе центрального подчинения Тяньцзине на севере КНР, в связи с чем Китай стал способен поставлять все модели самолетов семейства Airbus A320, сообщает 9 ноября агентство Синьхуа.

Airbus A321 Airbus.com

«А321 в настоящее время является одним из самых популярных самолетов семейства А320. Это наш последний шаг в Китае, демонстрирующий нашу непоколебимую поддержку китайского рынка», — сказал генеральный директор Airbus China Джордж Сюй.

Ожидается, что первый самолет А321, собранный в Тяньцзине, будет доставлен в начале следующего года. В настоящее время отставание компании по самолетам А321 составляет около 60% от общего мирового отставания по линейке самолетов семейства А320.

Узкофюзеляжная модель A321, способная вместить более 200 пассажиров, способна выполнять полеты по длинным маршрутам, соответствующим вместимости широкофюзеляжного самолета, но с более низкими эксплуатационными расходами.