Кишинёв, 10 ноября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Молдавию с рабочим визитом. Об этом она сообщила в соцсети Twitter.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

«Я очень счастлива посетить Молдавию. Вы можете рассчитывать на поддержку Евросоюза», — написала фон дер Ляйен.

Она также обвинила Россию и проводимую Москвой спецоперацию на территории б. УССР в ухудшении жизни в Молдавии. Кроме того, глава Еврокомиссии заявила о поддержке курса Кишинёва на вхождение в ЕС. Она заявила, что в этом «будущее» Молдавии.

Напомним, в июне Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата на вхождение в Евросоюз. Европейский совет выполнил рекомендацию.