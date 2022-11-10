Рим, , 10:06 — REGNUM В данный момент власти Италии не готовят новых поставок оружия режиму Киева. Об этом 10 ноября рассказал итальянский министр обороны Гуидо Крозетто в интервью газете Il Messaggero.

Флаг Италии

«Мы не готовим шестой пакет (межведомственный декрет с перечнем оружия для Киева — Прим. ред.), мы не говорим о ракетах, которые должны быть отправлены в Киев», — сказал он.

При этом Крозетто не исключил, что в дальнейшем может выйти новое распоряжение о таких поставках, и внутри НАТО и ЕС пройдёт обсуждение новых поставок вооружений Киеву.

«Но в последние недели мы говорили об экономической поддержке, средствах на реконструкцию объектов гражданской инфраструктуры, поврежденных в результате [спецоперации Вооружённых сил РФ]. А пока мы завершаем поставки военных материалов, обещанных предыдущим правительством», — добавил глава итальянского минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал, что в течение ближайших недель пообещал поставить режиму Киева ещё шесть дополнительных гаубиц CEASAR французский президент Эммануэль Макрон.