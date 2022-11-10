Пермь, 10 ноября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Авиакомпания Azur Air запускает чартерные рейсы из Перми в Дубай. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пермском аэропорту «Большое Савино».

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

Первый полёт совершится 22 ноября. Действие полётной программы предполагается до 24 марта 2024 года. Авиарейсы из Перми в Дубай будут осуществляться дважды в неделю на лайнерах Boeing 757.

Стоит отметить, авиакомпания Azur Air выполняла рейсы по маршруту Пермь — Дубай в 2022 году до марта. А затем из-за санкций на использование зарубежных самолётов программу свернули.