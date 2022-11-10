Красногорск, , 10:06 — REGNUM Всех добровольцев и мобилизованных из Московской области обеспечивают дополнительным снаряжением и обмундированием. Об этом сегодня, 10 ноября, заявил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщается на портале правительства Подмосковья.

Мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, о том, какие вещи включить в набор для военнослужащих для успешного выполнения поставленных задач, власти Подмосковья советуются с командирами подразделений.

В комплект входят 23 наименования: зимние спальные мешки, рейдовые рюкзаки, тактические костюмы, термобелье, носки, баллистические очки, маскхалаты, подсумки под аптечку, автономные источники тепла, жгуты-турникеты и др.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор региона Андрей Воробьёв заявил, что в Московской области существенно сократилось число обращений граждан, связанных с проведением частичной мобилизации.

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