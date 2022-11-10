п. Тугулым, , 10:11 — REGNUM В посёлке Тугулым Свердловской области простились с Николаем Мойсеевым, погибшим в ходе спецоперации на территории бывш. УССР. Об этом написал в социальных сетях. глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов.

Красные гвоздики Дарья Драй © ИА REGNUM

Николай Мойссев родился в Нефтеюганске, но детство провел в Тугулыме. На службу мужчину призвали в Нижнем Тагиле.

«Всей душой разделяю с близкими, родными и друзьями Николая боль утраты. Низкий поклон маме, воспитавшей достойного сына, который отдал жизнь ради будущего своих детей и детей всей нашей огромной Родины. Мы не оставим семью погибшего героя в этот трудный час и будем оказывать его родным всестороннюю помощь и поддержку», — выразил соболезнование глава округа семье и близким Николая Мойсеева.

Прощание с погибших состоялось 9 ноября в Тугулымском доме культуры.