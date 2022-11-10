Париж, 10 ноября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Франция решила играть более активную роль в информационной войне, повысив «влияние» до уровня «стратегического приоритета», сообщает Le Figaro.

«Мы не будем терпеливыми наблюдателями, следя за распространением ложной информации или нарративов, враждебных Франции», — заявил глава французского государства Эммануэль Макрон в Тулоне, представив приоритеты оборонной стратегии Франции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

В последние годы Париж регулярно заявлял, что стал объектом кампаний дезинформации и манипулирования мнениями через социальные сети, организованных иностранными державами, пишет издание.

«Мы не собираемся создавать фермы троллей для искусственного распространения той или иной информации», — прокомментировал источник в силовых структурах Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что двусторонний саммит по вопросам обороны с Великобританией состоится в первом квартале 2023 года.