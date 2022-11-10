Донецк, , 09:57 — REGNUM За прошедшие сутки киевские вооружённые формирования 34 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

«За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны [киевских] вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 138 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что бандеровцами в ходе обстрелов применялись артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Новоселовка, Минеральное, Яковлевка, Каштановое, Спартак, Макеевка и Кременец.

Как сообщало, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев обстреляли город Горловка в ДНР.