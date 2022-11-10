Екатеринбург, 10 ноября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Задержанный в Екатеринбурге 47-летний гражданин России признался в подготовке теракта. Это следует из видеозаписи его задержания, которую распространила пресс-служба свердловского УФСБ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На видео видно, как мужчину задерживают. А затем он даёт показания. По его словам, он собирался совершить теракт и убежать.

Как сообщало ИА REGNUM, этот гражданин собирался устроить акт терроризма в одном из административных зданий на территории Кировского района Екатеринбурга. Но сотрудники ФСБ его задержали. Сейчас он находится под стражей.