Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Число угонов транспортных средств в Петербурге с января по сентябрь 2022 года сократилось на 56,7% относительно аналогичного периода предыдущего года. Об этом 10 ноября сообщил вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалёв, поздравляя сотрудников правоохранительных органов с их профессиональным праздником.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Полиция

По оценке вице-губернатора, в Петербурге сохраняется стабильная обстановка по состоянию общественного порядка. Совместная работа полиции и правительства города отражается в статистике. Так, за первые девять месяцев 2022 года на 12,9% снизилось число преступлений с использованием информационных технологий, на 12,4% — наркопреступность.

«Именно благодаря вашей работе нам удается обеспечить безопасность на улицах нашего города. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать полицейским, которые сейчас находятся в зоне ведения боевых действий и защищают интересы нашей страны», — написал Валерий Пикалёв.

Отметим, что, по данным Петростата, общее число преступлений с января по сентябрь 2022 года относительно такого же периода 2021 года возросло незначительно, на 0,8%. Чаще всего совершались кражи и мошенничества, 17 105 и 10 684 соответственно.