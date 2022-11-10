Вашингтон, 10 ноября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден назвал российский город Херсон «Эль-Фаллуджа» в ходе выступления после промежуточных выборов в американский конгресс.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отвечая на вопрос о возможных компромиссах с Россией, Байден заявил, что решение за киевскими властями. Контекст на территории бывш. УССР таков, что «независимо от того, отступают они (российские войска — прим.) из Фаллуджи или нет…», произнёс американский лидер и тут же поправился.

«Я имею в виду из Херсона, города Херсон», — сказал он. Видео выступления доступно на YouTube-канале Белого дома.

Иракский город Эль-Фаллуджа стал местом кровавых событий с участием американской армии в 2004 году.