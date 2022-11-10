Тольятти, Самарская область, , 09:59 — REGNUM В Тольятти собрали и передали очередную партию гуманитарного груза для мобилизованных. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Армия России Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сообщается, что мобилизованным были отправлены предметы, которые им понадобятся для разбивки лагеря.

«В общей сложности было собрано свыше 200 килограмм гуманитарной помощи, в том числе лопаты, кирки и теплые вещи. Также мобилизованным передали три флага — Российский триколор, флаг Тольятти и копию Знамени Победы, которое в 1945 году было водружено на крыше здания рейхстага и является символом победы над фашизмом», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, глава Самарской области Дмитрий Азаров посетил все войсковые части региона, в которых проходят подготовку мобилизованные. Военнослужащие получают новое обмундирование в соответствии с нормативами обеспеченности Министерства обороны, но по опыту тех, кто побывал в зоне СВО, важна и дополнительная экипировка.