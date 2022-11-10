Тольятти, Самарская область, 10 ноября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Тольятти собрали и передали очередную партию гуманитарного груза для мобилизованных. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Армия России

Сообщается, что мобилизованным были отправлены предметы, которые им понадобятся для разбивки лагеря.

«В общей сложности было собрано свыше 200 килограмм гуманитарной помощи, в том числе лопаты, кирки и теплые вещи. Также мобилизованным передали три флага — Российский триколор, флаг Тольятти и копию Знамени Победы, которое в 1945 году было водружено на крыше здания рейхстага и является символом победы над фашизмом», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, глава Самарской области Дмитрий Азаров посетил все войсковые части региона, в которых проходят подготовку мобилизованные. Военнослужащие получают новое обмундирование в соответствии с нормативами обеспеченности Министерства обороны, но по опыту тех, кто побывал в зоне СВО, важна и дополнительная экипировка.