Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Спасателям Санкт-Петербурга пришлось ломать асфальт, чтобы извлечь из трубы канализации, проходящей у международного аэропорта «Пулково», застрявшего там полуголого мужчину, сообщили 10 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

vk.com/piterlifereg Спасение застрявшего в трубе мужчины (группа в «ВК» ПИТЕР LIF)

Инцидент произошел утром 9 ноября в Московском районе города на автомобильной парковке у аэропорта, на Пулковском шоссе, 41. Очевидцы услышали призывы о помощи, раздававшиеся из-под земли. Прибывшим на место спасателям и коммунальным службам пришлось вскрыть асфальт, чтобы достать застрявшего в трубе канализации мужчину.

«Спасатели совместно с коммунальными службами оказали помощь в извлечении человека из трубы коллектора, передали медикам», — добавили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил корреспонденту ИА REGNUM, что спасенный — 21-летний мужчина, который по какой-то причине решил спуститься в канализационный люк и застрял в 37-метровой трубе.

«В результате инцидента, после вызволения, он в тяжелом состоянии из-за переохлаждения был доставлен в медицинское учреждение», — добавил собеседник агентства, уточнив, что по данному факту полицейскими проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.