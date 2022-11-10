Белгород, 10 ноября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Крупную партию наркотических средств, предназначавшуюся для перевозки в Дагестан, задержали сотрудники УФСБ России по Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября официальный представитель ведомства Оксана Ищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Наркокурьера, гражданина РФ, задержали в районе села Нижние Пены Ракитянского района. В личном автомобиле мужчины оперативники обнаружили более трёх килограммов синтетического наркотика. Запрещённое вещество он планировал перевезти в Махачкалу для сбыта бесконтактным способом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, злоумышленник задержан.