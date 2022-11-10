Орел, , 09:48 — REGNUM Приговор по громкому уголовному делу об убийстве сувенирным японским мечом вынес суд в Орле 9 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области.

Орудие убийства Пресс-служба СУ СКР по Орловской области

Уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины рассматривал суд присяжных. Он был признан виновным в том, что 17 мая 2022 года, в одной из квартир на улице Достоевского в Орле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс 36-летнему мужчины удар клинком сувенирного японского меча (катаны) в левую часть грудной клетки. Мужчина получил смертельное проникающее ранение, было задето сердце.

Суд назначил осуждённому наказание в виде лишения свободы на 14 лет, отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима.