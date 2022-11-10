Петропавловск-Камчатский, , 09:47 — REGNUM На Сахалине следователям удалось раскрыть убийство 20-летней давности и доказать вину в его совершении жителя Калининграда. Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы, сообщили в краевом СУ СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Жительница Камчатки получила срок за убийство зятя

В феврале 2001 года в Южно-Сахалинске в подвале одного из жилых домов был обнаружен обезглавленный труп 18-летней девушки. Тогда раскрыть преступление не удалось.

После возобновления расследования удалось выяснить все детали преступления и установить, что убийство совершил 45-летний житель Калининграда.

Следователи выяснили, что в феврале 2001 года женщина распивала алкоголь в компании, в которой был и подсудимый. Ночью потерпевшая с мужчиной вышли на улицу, где злоумышленник из хулиганских побуждений ударил её ножом в шею и нанёс еще 4 ранения в область лопаток. Девушка скончалась на месте. Подсудимый попытался скрыть следы убийства и перетащил тело в подвал жилого дома. Он обезглавил труп и сжёг его.

Через некоторое время мужчина переехал жить в Калининград, где его и нашли следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 58-летнюю жительницу Петропавловска-Камчатского суд признал виновной в убийстве мужа своей дочери. Женщину приговорили к семи годам лишения свободы.