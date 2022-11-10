Екатеринбург, 10 ноября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местный житель предстал перед судом по обвинению в контрабанде леса на 7 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд установил, что руководитель коммерческой организации пытался незаконно перевезти через таможенную границу более 845 метров квадратных метров лесоматериалов. При этом в таможню мужчина предоставил фиктивные документы.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил уральца к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, мужчина выплатит штраф в размере 600 тыс. рублей.