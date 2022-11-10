Херсон, 10 ноября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Указ о запрете на продажу алкоголя в спиртосодержащей пищевой продукции на территории Херсонской области подписал 9 ноября врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Цитата из т/ф «Остров сокровищ». режДавид Черкасский. 1988. СССР Алкоголь

«Запретить розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции на территории Херсонской области», — приводит текст документа РИА Новости.

Кроме этого, уточняется, что также торговля алкоголем запрещается в расположенных в многоквартирных домах заведениях общепита и на прилегающих к ним территориях.

При этом указывается, что за нарушение указа предполагается штраф в размере до 50 тысяч рублей для физических лиц и в размере от 100 до 300 тысяч рублей для юридических. Контроль за исполнением названного документа будут вести сотрудники полиции.

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