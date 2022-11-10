Париж, , 09:46 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что двусторонний саммит по вопросам обороны с Великобританией состоится в первом квартале 2023 года, сообщает Le Parisien.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наше партнерство с Соединенным Королевством также должно быть поднято на новый уровень, и я хотел бы, чтобы мы активно возобновили нить нашего диалога об операциях, возможностях, в ядерной и гибридной областях, амбициях, которые соответствуют нашим дружественным и союзным странам», — заявил глава французского государства журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон намерен представить новую доктрину национальной стратегии республики.

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