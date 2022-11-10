Вашингтон, 10 ноября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба лиги.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

Капризов забросил две шайбы в матче с «Анахайм Дакс» (4:1). В текущем сезоне на счету 25-летнего игрока 10 голов и пять результативных передач в 13 матчах.

Первой звездой признан вратарь «Флориды Пантерз» Спенсер Найт, сыгравший «на ноль» и отразивший 40 бросков в матче с «Каролиной Харрикейнз» (3:0).

Третьей звездой стал нападающий «Монреаль Канадиенс» Кирби Дак, на счету которого две шайбы в матче против «Ванкувер Кэнакс» (5:2).