Шымкент, Казахстан, 10 ноября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В городе Шымкент, расположенном на юге Казахстана, 9 ноября было открыто новое консульство Турции. Об этом сообщает сетевое издание Otyrar. kz.

(сс) Rassim Чимкент (Шымкент) Казахстан

По данным журналистов, на церемонию открытия прибыл министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы надеемся, что будут оказаны качественные услуги между нашими братьями казахстанцами и Турцией. Нам очень приятно, что нас встретили так хорошо», — сказал глава турецкой дипломатии журналистам.

Он сообщил, что вскоре планируется открыть генерального консульство Турции в Туркмении.

Стоит отметить, что в Казахстане, у Турции, кроме посольства в Астане, есть генеральное консульство в Алма-Ате и консульство в Актау. Казахстан в Турции представлен посольством в Анкаре, генеральным консульством в Стамбуле и консульством в Анталье.