Екатеринбург, 10 ноября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге за подготовку теракта задержан 47-летний гражданин России. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

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Задержанный оказался сторонником террористических организаций и движений и планировал посеять панику, а также дестабилизировать работу органов власти. Его заключили под стражу. Подельников ищут.

Как сообщало ИА REGNUM, этот гражданин собирался устроить теракт в одном из административных зданий в Кировском районе Екатеринбурга. По факту приготовления к террористическому акту возбуждено уголовное дело.