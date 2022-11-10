Екатеринбург, 10 ноября 2022, 09:45 — REGNUM Причиной массовой гибели косуль в Свердловской области стала вспышка опасного заболевание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщали в пресс-службе Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук.
Исследование отобранных проб установило наличие в них трёх возбудителей болезней. Ветеринарные врачи Среднего Урала на основании результатов исследование диагностировали у умерших косуль клостридиоз.
По словам заведующего лабораторией охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН Николая Корытина, источник заражения пока не установлен. Учёный не исключил дальнейшего распространения инфекции.
Отметим, в свердловском Богдановиче специалисты обнаружили тела 32 косуль. Массовую гибель животных также фиксировали в Курганской области.