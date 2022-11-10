Екатеринбург, 10 ноября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Причиной массовой гибели косуль в Свердловской области стала вспышка опасного заболевания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук.

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Исследование отобранных проб установило наличие в них трёх возбудителей болезней. Ветеринарные врачи Среднего Урала на основании результатов исследования диагностировали у умерших косуль клостридиоз.

По словам заведующего лабораторией охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН Николая Корытина, источник заражения пока не установлен. Учёный не исключил дальнейшего распространения инфекции.

Отметим, в свердловском Богдановиче специалисты обнаружили тела 32 косуль. Массовую гибель животных также фиксировали в Курганской области.