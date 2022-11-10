Нью-Дели, 10 ноября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Индия не торопится переходить на расчёты в национальных валютах с Россией. Об этом 10 ноября сообщает газета The Economic Times со ссылкой на официальных лиц.

Mil.ru Флаги России и Индии

Так, нефтепереработчики Индии всё ещё платят в долларах за российскую нефть.

«Альтернативный вариант, разработанный Резервным банком Индии, предусматривающий переход торговли на рупии, пока не набрал обороты», — подчёркивается в публикации.

В качестве причины этому называются опасения индийской стороны введения санкций со стороны США, а также дисбаланс в торговле в пользу импорта из России. Как пояснили собеседники издания, поскольку индийский экспорт в Россию намного уступает объёму импорта, у поставщиков остаётся без использования слишком много рупий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Москва и Нью-Дели начали обсуждать возможные варианты оплаты торговых сделок, включая платежи товаров и услуг в рупиях и рублях. Этот вопрос поднимался на первой встрече представителей Банка России и Резервного банка Индии (RBI), состоявшейся в Мумбаи.

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