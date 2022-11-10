Сыктывкар, 10 ноября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции погиб сержант из Коми Роман Байбородин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Владимир Уйба.

Алексей Колчин ИА REGNUM Свеча

«Роман Александрович до призыва на военную службу проживал в Сыктывкаре. Служил по контракту командиром стрелкового отделения в Мурманской области. Погиб, защищая Родину от неонацистов. Роман Александрович был многодетным отцом — воспитывал двух дочерей и сына», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшему в ходе СВО бойцу из Коми присвоено звание Героя России.