Красноуфимск, Свердловская область, 10 ноября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Красноуфимске Свердловской области прощаются с хоккейным тренером и его 11-летним сыном, погибшими в ДТП. Об этом пишут СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

Прощание началось в 11:20 (9:20 мск). На одном из открытых катков Красноуфимска местные жители организовали стихийный мемориал. На нём расположили хоккейную форму отца и сына. Оказалось, что они оба играли под номером восемь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, смертельная авария произошла на трассе Екатеринбург — Пермь 8 ноября. Легковой автомобиль с жителями Красноуфимска выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Отец и сын погибли на месте, водителя грузовой машины госпитализировали.