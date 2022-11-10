Мелитополь, 10 ноября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Арабские наёмники воюют на стороне ВСУ, сообщил 10 ноября лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

В эфире проекта «Соловьёв Live» он рассказал, что в переговорах ВСУ часто слышна иностранная речь. Чаще всего — польская, которая, по словам Рогова, «просто доминирует».

«Грузинская, чеченская присутствует, есть и французская и даже уже арабская. По арабской речи это «Джебхад ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «ДАИШ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Одних завезли турки, других американцы. Всего в Запорожской области находятся боевики из 34 государств, что подтверждено данными нашей разведки», — рассказал лидер движения.

Он отметил, что в активных действиях около половины личного состава противника составляют наёмники.