Москва, , 09:40 — REGNUM В Москве строительство домов по программе реновации ведётся на территории 66 районов, сообщается 10 ноября на портале мэра столицы.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выделенных земельных участках площадью 2,8 млн кв. метров в рамках программы реновации строится 168 новых домов, квартиры в них смогут получить около 30 тысяч семей.

Самое большое количество домов (десять) строится в Головинском районе на севере Москвы. По восемь новостроек возводится в Перове (ВАО) и Можайском районе (ЗАО)». Параллельно проектируется еще 233 дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за три квартала 2022 года по программе реновации разобрали 47 старых пятиэтажек.

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