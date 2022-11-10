Москва, 10 ноября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Москве строительство домов по программе реновации ведётся на территории 66 районов, сообщается 10 ноября на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

На выделенных земельных участках площадью 2,8 млн кв. метров в рамках программы реновации строится 168 новых домов, квартиры в них смогут получить около 30 тысяч семей.

Самое большое количество домов (десять) строится в Головинском районе на севере Москвы. По восемь новостроек возводится в Перове (ВАО) и Можайском районе (ЗАО)». Параллельно проектируется еще 233 дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за три квартала 2022 года по программе реновации разобрали 47 старых пятиэтажек.

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