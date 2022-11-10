Горловка, ДНР, , 09:37 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 09:20 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё четыре жителя Псковской области погибли в ходе специальной военной операции Вооружённых сил России. С ними простились в регионе.