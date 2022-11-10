Севастополь, 10 ноября 2022, 09:37 — REGNUM Несколько единиц коммунальной техники передали власти Севастополя Мелитополю и Мелитопольскому району Запорожской области 8 ноября. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Севастопольский губернатор также обсудил с мэром Мелитополя Галиной Данильченко вопросы по формированию бюджета на 2023 год — с его подготовкой городу помогут специалисты из Севастополя. Также для Мелитополя разработана программа помощи в сфере коммунальной инфраструктуры.
Как сообщало ИА REGNUM, Мелитополь и Мелитопольский район Запорожья и Старобельский район ЛНР являются подшефными Севастополю. Так, с помощью севастопольских специалистов в Мелитополе отремонтирована школа №6 и детский сад № 99, школа № 1 в Константиновке, детские сады № 8 и 11 в Старобельске. Ведётся ремонт травматологического отделения районной больницы Старобельска.