Севастополь, , 09:37 — REGNUM Несколько единиц коммунальной техники передали власти Севастополя Мелитополю и Мелитопольскому району Запорожской области 8 ноября. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Коммунальная техника для Мелитополя Пресс-служба правительства Севастополя

«Мы привезли пять единиц техники: две совершенно новые комбинированные дорожные машины с навесным оборудованием (одна из которых будет работать в районе), водовозку для Водоканала и две машины для уборки мусора. Машины КДМ особенно нужны для работы в осенне-зимний период. Бывшая [киевская] власть, уходя из города украла много техники, что не увезли — повредили», — пояснил Развожаев.

Севастопольский губернатор также обсудил с мэром Мелитополя Галиной Данильченко вопросы по формированию бюджета на 2023 год — с его подготовкой городу помогут специалисты из Севастополя. Также для Мелитополя разработана программа помощи в сфере коммунальной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, Мелитополь и Мелитопольский район Запорожья и Старобельский район ЛНР являются подшефными Севастополю. Так, с помощью севастопольских специалистов в Мелитополе отремонтирована школа №6 и детский сад № 99, школа № 1 в Константиновке, детские сады № 8 и 11 в Старобельске. Ведётся ремонт травматологического отделения районной больницы Старобельска.