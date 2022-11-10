Чжухай, Китай, 10 ноября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Посетители авиасалона Airshow China 2022 смогут погрузиться в «космический дом» Китая, поскольку на выставке представлена точная копия орбитальной космической станции «Тяньгун» в натуральную величину, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

Nol.hu Тяньгун-2

Макет Т-образной конструкции, который представлен на выставке основным модулем в центре и лабораторными модулями по бокам, идентичен тому, как она выглядит в космосе. Помимо путешествия по внутренностям, зрители также могут поближе познакомиться с оборудованием за пределами кабины, таким как солнечные крылья, ретрансляционные антенны и роботизированные руки.

Имитированный модуль ядра «Тяньхэ» был одним из самых привлекательных экспонатов из-за его больших размеров. По словам ответственного за систему космической станции в Китайской академии космических технологий Ван Синя, космический модуль длиннее пятиэтажного здания и шире поезда или вагона метро.

«Он больше и тяжелее любого модуля на Международной космической станции», — сказал Ван на проходящей 14-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке в портовом городе Чжухай провинции Гуандун.

Оборудование, включая диспенсер для воды, холодильники и беговые дорожки, которые космонавты используют на орбите, также выставлены на всеобщее обозрение. Работы по созданию станции «Тяньгун» идут стабильно. Китай намерен завершить строительство к концу этого года, сообщает Китайское агентство пилотируемых космических полетов.