Уфа, , 09:38 — REGNUM Барельеф покорителю Арктики Валериану Альбанову открыли в Уфе. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале.

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«Свою недолгую, но героическую жизнь он посвятил гидрографическим экспедициям, поиску новых, неизведанных территорий. Наш земляк внёс огромный вклад в развитие науки и исследований. Всегда помним: «Бороться и искать! Найти и не сдаваться!», — сообщил глава администрации Уфы.

Он напомнил, что в Уфе функционирует музей полярников имени Валериана Альбанова.

Мэр города заверил, что в столице Башкирии будет продолжена работа по увековечению его памяти и памяти других земляков.