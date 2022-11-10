Красноярск, , 09:34 — REGNUM Глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своём телеграм-канале 10 ноября рассказал о том, как не стать жертвой маркетологов в период больших распродаж.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по словам Горяева, посещение торговых площадок пройдёт без неприятных последствий, если соблюдать ряд советов.

Например, нужно заранее проанализировать цены: «Бывает, что магазины за несколько дней до распродажи наоборот завышают их, чтобы потом сделать «скидку».

Поможет покупателям составление списка покупок. Также нужно выделить определённую сумму, которую вы можете позволить себе потратить в этот период.

«Помните, что слишком низкая цена может свидетельствовать о возможной продаже некачественного товара», — предупреждает специалист.

Если покупатель всё-таки приобрёл ненужную вещь, её можно сдать обратно. Главное — сохранить чек и не нарушать целостность товара.

Необходимо обратить внимание и на стоимость доставки товара до его оплаты: «Большая скидка на товар может быть достигнута за счёт повышения стоимости доставки».

Горяев советует покупателям опасаться фишинговых сайтов и ресурсов, основной целью которых является не продажа товаров со скидками, а сбор персональных данных, сведений о платёжных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению доцента департамента менеджмента и инноваций финуниверситета при правительстве РФ Елены Якушовой, у жителей РФ накопился опыт покупок в прошлые «чёрные пятницы», который говорит о том, что анонсированные скидки на поверку оказываются не такими уж и «головокружительными».

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