Красноярск, 10 ноября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своём телеграм-канале 10 ноября рассказал о том, как не стать жертвой маркетологов в период больших распродаж.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по словам Горяева, посещение торговых площадок пройдёт без неприятных последствий, если соблюдать ряд советов.

Например, нужно заранее проанализировать цены: «Бывает, что магазины за несколько дней до распродажи наоборот завышают их, чтобы потом сделать «скидку».

Поможет покупателям составление списка покупок. Также нужно выделить определённую сумму, которую вы можете позволить себе потратить в этот период.

«Помните, что слишком низкая цена может свидетельствовать о возможной продаже некачественного товара», — предупреждает специалист.

Если покупатель всё-таки приобрёл ненужную вещь, её можно сдать обратно. Главное — сохранить чек и не нарушать целостность товара.

Необходимо обратить внимание и на стоимость доставки товара до его оплаты: «Большая скидка на товар может быть достигнута за счёт повышения стоимости доставки».

Горяев советует покупателям опасаться фишинговых сайтов и ресурсов, основной целью которых является не продажа товаров со скидками, а сбор персональных данных, сведений о платёжных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению доцента департамента менеджмента и инноваций финуниверситета при правительстве РФ Елены Якушовой, у жителей РФ накопился опыт покупок в прошлые «чёрные пятницы», который говорит о том, что анонсированные скидки на поверку оказываются не такими уж и «головокружительными».

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