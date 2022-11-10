Ереван, , 09:37 — REGNUM Президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна якобы допросили в Армении по уголовному делу в отношении экс-министра обороны Арцаха Микаэла Арзуманяна. Об этом 10 ноября сообщает, ссылаясь на свои источники, армянская газета «Жоховурд».

Араик Аратюнян Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, в Ереван также якобы приехали представители минобороны Нагорного Карабаха, пытаясь добиться освобождения Арзуманяна, заявляя, что его арестовали несправедливо. При этом, отмечают сотрудники газеты, ряд высокопоставленных чиновников армии обороны Арцаха вызывают на допросы и проводят очные ставки.

«Очные ставки обычно проводятся при наличии противоречий в показаниях лиц, участвующих в деле, в ходе уголовного судопроизводства», — отметили в издании.

Напомним, Арзуманяна арестовали 1 сентября. Его обвиняют в отдании приказа 29 сентября 2020 года (главой минобороны он стал через месяц после этих событий) об оставлении отбитой у ВС Азербайджана высоты. По версии следствия, военнослужащие отказывались это сделать, но он настоял. Арзуманяна обвиняют в халатном отношении к воинской службе.