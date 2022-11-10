Москва, 10 ноября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Главной темой саммита G20 нужно сделать отмену незаконных санкций Запада, разрушающих мировую экономику. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Считаю, что именно отмена этого курса и переход к новой справедливой модели мироустройства, о чем неоднократно говорил президент России, должны быть в центре внимания саммита на Бали», — заявил Миронов.

А нотации про б. УССР читать не надо — задачи спецоперации по обеспечению безопасности России будут выполнены, несмотря ни на какие военно-дипломатические потуги Запада, подчеркнул парламентарий.

При этом, по словам Миронова, поддерживать диалог нужно, но для стабильного развития всего мирового сообщества необходимо покончить с разрушительным диктатом Запада.

«Если Запад этого не понимает, то участники G20, не входящие в кружок «избранных» G7, будут решать эту проблему без него и в других форматах, например в рамках БРИКС и ШОС», — добавил депутат.

В Индонезии 15–16 ноября в Индонезии состоится саммит G20. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки».