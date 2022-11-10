Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM В Екатеринбурге Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт. Осуществить его злоумышленник планировал в одном из административных зданий в Кировском районе города, сообщили 10 ноября в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Подозреваемый задержан. Это 47-летний гражданин России. По данным ведомства, мужчина, являясь сторонником организаций и движений, признанных террористическими и экстремистскими, планировал посеять панику среди местного населения и дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти.

По месту жительства задержанного произведены обыски, в ходе которых изъяты пять самодельных зажигательных устройств. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, пункту «а» ч.2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).

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Задержанный заключён под стражу, ведётся розыск его соучастников.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Пятигорске, который в отделе полиции города планировали осуществить сторонники террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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