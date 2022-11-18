Самара, , 20:20 — REGNUM В Самарской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обновили 16,7 километра дороги регионального значения от трассы Самара — Оренбург до Алексеевки. Как сообщает сайт правительства региона, на участке дороги, связывающей административный центр — с. Алексеевка с федеральной трассой М-5 «Урал», специалисты выполнили работы по восстановлению кромок существующего покрытия и обновлению дорожной одежды. Выравнивающий слой уложили из асфальтобетонной смеси А32 Нн, а верхний слой — из асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на битумных вяжущих.

В Самарской области ввели в эксплуатацию участок протяженностью 16,7 км, трассы «Самара — Оренбург» — Алексеевка Минтранс Самарской области

Для безопасности дорожного движения непосредственно в селе Алексеевка обустроили тротуар протяжённостью почти километр, остановочные площадки и павильоны, светофоры Т7, искусственно-дорожные неровности и пешеходные ограждения. Разметку нанесли термопластиком.

Также в составе автомобильной дороги отремонтировали два мостовых сооружения, произвели комплекс работ по обновлению конструктивных слоев проезжей части моста, деформационных швов, отремонтировали балки пролетных строений, опоры, выполнили переустройство сопряжений моста, заменили перильные и барьерные ограждения.

Напомним, в 2022 году в Алексеевском районе завершился ремонт участка автомобильной дороги от Богатого до трассы Самара — Оренбург и далее до Первокоммунарского протяженностью 1,2 км.

«Дорога очень важна для жителей посёлка Первокоммунарский, по ней проходит школьный маршрут и заезжает автобус, забирает рабочих в Нефтегорский район, ходит общественный транспорт межмуниципальных маршрутов. Мы очень благодарны, что сделали дорогу, даже тротуарную дорожку», — рассказал глава сельского поселения Авангард Николай Зотов.

«Как правило, наши люди занимаются общественным контролем именно в тех локациях, где и проживают. На мой взгляд, это связано с их неравнодушием. Благодаря этому сроки соблюдаются, а зачастую дорожные работы и завершаются раньше, а качество всегда на высоте», — отметил участник проверки качества дорог — сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

Работы этого года на объектах дорожного нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Самарская область уже завершила. В эксплуатацию введено 92 объекта общей протяженностью 318,19 километра, из них 21 объект — мостовые сооружения.

Всего за последние пять лет в регионе построили, реконструировали, отремонтировали, привели в нормативное состояние около 2,5 тысячи километров дорог.

«Темпы очень хорошие. Дорожная отрасль Самарской области находится в лидерах среди регионов России», — прокомментировал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги» вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги страны более комфортными и безопасными.