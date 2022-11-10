Джакарта, , 09:40 — REGNUM Грузовой самолет Boeing C-17 Globemaster III, принадлежащий армии Соединенных Штатов, прибыл на Бали, сообщает CNN Indonesia.

Boeing C-17 Globemaster III (сс) Ben

Гигантский самолет приземлился на Бали для обеспечения безопасности президента США Джо Байдена, а также американской делегации на саммите G20. Крупнофюзеляжный самолет разгрузили после приземления в аэропорту.

Boeing C-17 Globemaster III — это большой реактивный самолет, оснащенный четырьмя двигателями Pratt & Whitney PW2040, способными развивать тягу до 40 440 фунтов. Самолет, разработанный ВВС США совместно с компанией Boeing, используется в качестве транспортного военного судна. Самолет поступил на вооружение в 1991 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии.

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