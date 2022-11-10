Берлин, 10 ноября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Девочку, которую её бабушка и дедушка семь с половиной лет держали в запертой комнате, освободили в городе Аттендорне, расположенном в западной части Германии. Об этом 10 ноября сообщает британское издание The Guardian.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

«Девочка, которую немецкие СМИ называют просто «Мария», провела последние семь с половиной лет в запертой комнате в доме своих бабушки и дедушки в Аттендорне, городе с населением около 25 000 человек к востоку от Кёльна», — указывается в публикации.

Также указывается, что производившие осмотр освобождённой девочки врачи не нашли у неё признаков физического насилия или недоедания, при этом во время допроса она призналась, что ни разу в жизни не видела леса, не была на лугу и не ездила на машине.

Кроме того, уточняется, что отец ребёнка рассказал, что в момент, когда его дочери было около шести месяцев, он нашёл на лобовом стекле своего автомобиля записку, в которой сообщалось о том, что его жена с ребёнком хочет уехать в Италию.

При этом отмечается, что в сентябре 2015 года отец девочки сообщил органам социальной защиты, что неоднократно видел своих супругу и ребёнка в Аттендорне, после чего они допросили бабушку и дедушку девочки, заявивших, что их дочь вместе с ребёнком живёт в Италии.

Помимо этого, добавляется, что прокуратура города Зиген в ФРГ начала расследование в отношении матери девочки, а также её бабушки и дедушки за необоснованные лишение свободы и жестокое обращение с несовершеннолетним.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что случай с избиением девятилетнего мальчика в Перми попал под пристальное внимание главы СК России Александра Бастрыкина.