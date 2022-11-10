Джакарта, 10 ноября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом сообщил пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин.

Лавров Сергей

Он рассказал, что делегацию из России на предстоящем саммите G20 возглавит Сергей Лавров.

«Формат участия Владимира Владимировича Путина прорабатывается, — цитирует слова Тумайкина РИА Новости. — Возможно, он примет участие в саммите в формате видеоконференцсвязи».

Саммит «Большой двадцатки» пройдёт в Индонезии на острове Бали 15–16 ноября.