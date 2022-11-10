Белгород, 10 ноября 2022, 09:26 — REGNUM Конверты в непромокаемых пакетах будут выдавать мобилизованным из Белгородской области. Об этом 10 ноября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
На одном из прямых эфиров к главе региона обратились родственники военнослужащих с просьбой организовать письменное сообщение для таких семей. Власти решили подготовить для бойцов партию конвертов в пластиковых пакетах, их будут выдавать тем, кто призывается на службу.
Для семей мобилизованных также организовывают поездки в учебные части.