Белгород, 10 ноября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Конверты в непромокаемых пакетах будут выдавать мобилизованным из Белгородской области. Об этом 10 ноября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

На одном из прямых эфиров к главе региона обратились родственники военнослужащих с просьбой организовать письменное сообщение для таких семей. Власти решили подготовить для бойцов партию конвертов в пластиковых пакетах, их будут выдавать тем, кто призывается на службу.

«Они в непромокаемых пакетах, понятно, для того, чтобы обеспечить их сохранность. И, конечно, будем договариваться с Министерством обороны, чтобы такое взаимодействие в части доставки писем было организовано. Понимаю, что связь с близкими на сегодняшний день — один из самых больших запросов в семьях наших военнослужащих», — пояснил губернатор.

Для семей мобилизованных также организовывают поездки в учебные части.