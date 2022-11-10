Бразилиа, 10 ноября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва исключил возможность того, что проигравший во втором туре президентских выборов Жаир Болсонару предпримет попытку госпереворота, протестуя против результатов голосования. Об этом пишет Prensa Latina.

Antonio Cruz Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

«Такой возможности нет, никто не поверит речи о перевороте от того, кто проиграл выборы. <…> Президент должен признать свое поражение и готовиться к новой борьбе через несколько лет. Это демократический путь: уважать решение большинства бразильского народа», — сказал Лула.

По его словам, обязанность новых властей — попытаться убедить своих оппонентов «в правильности наших предложений»: «У Бразилии больше нет времени на оскорбления и ненависть».