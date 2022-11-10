Москва, 10 ноября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Москве начнётся реорганизация и комплексное развитие ещё четырёх бывших промышленных зон. Соответствующие постановления подписал Сергей Собянин, сообщается 10 ноября на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Прозоны расположены в районах Соколиная Гора, Новогиреево, Солнцево, Силино (Зеленоград). Реорганизация этих территорий позволит построить более 670 тыс. кв. метров жилой и коммерческой недвижимости. Будет создано более 9 тысяч новых рабочих мест.

Часть построенного жилья используют для переселения по программе реновации. Общий объем инвестиций в проекты развития бывших промзон составит 78,2 млрд рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве в рамках программы «Индустриальные кварталы» реорганизуют еще три заброшенные промзоны.

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